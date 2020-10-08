«الثني» يوجه بتكريم فريق السلة للكراسي المتحركة المشارك في بطولة الصداقة بالسودان

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، تعليماته لرئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، بتكريم فريق السلة للكراسي المتحركة المشارك في بطولة الصداقة بدولة السودان الشقيق، وذلك في إطار اهتمام الحكومة الليبية بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبحسب بيان صادر عن الحكومة الليبية، فإن فريق السلة للكراسي المتحركة مثل دولة ليبيا، وحصل على الترتيب الأول خلال بطولة الصداقة المقامة بدولة السودان خلال المدة الماضية.
وشدد “الثني” على ضرورة ضرورة احتواء هذه الشريحة ودعمها.
وفي وقت سابق اليوم، شدد الثني، على ضرورة تأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم، جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم، مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد.
وناقش “الثني” خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزيرة، أوضاع هذه الفئة وأبرز احتياجاتها.
واطلع رئيس مجلس الوزراء، على سير عمل الوزارة، مؤكدا ضرورة التنسيق مع كافة المؤسسات التطوعية ودعمها.
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