«الثني» يوجه بتكريم فريق السلة للكراسي المتحركة المشارك في بطولة الصداقة بالسودان

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، تعليماته لرئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، بتكريم فريق السلة للكراسي المتحركة المشارك في بطولة الصداقة بدولة السودان الشقيق، وذلك في إطار اهتمام الحكومة الليبية بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الليبية، فإن فريق السلة للكراسي المتحركة مثل دولة ليبيا، وحصل على الترتيب الأول خلال بطولة الصداقة المقامة بدولة السودان خلال المدة الماضية.

وشدد “الثني” على ضرورة ضرورة احتواء هذه الشريحة ودعمها.

وفي وقت سابق اليوم، شدد الثني، على ضرورة تأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم، جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم، مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد.

وناقش “الثني” خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزيرة، أوضاع هذه الفئة وأبرز احتياجاتها.

واطلع رئيس مجلس الوزراء، على سير عمل الوزارة، مؤكدا ضرورة التنسيق مع كافة المؤسسات التطوعية ودعمها.