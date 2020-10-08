قبل محاكمتهم في بنغازي ..البرلمان الأوروبي يوجه رسالة عاجلة لبوريل ويطالبه بحل أزمة الصيادين الإيطاليين

وجه عضوان في البرلمان الأوروبي، ينتميان لحزب “فورتسا إيتاليا” الذي يتزعمه سيلفيو برلسكوني، رسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، طالبوا خلالها باتخاذ اللازم للإفراج عن الصيادين الإيطاليين المحتجزين في بنغازي.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”، فإن البرلمانيين هما، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، نائب رئيس حزب “فورتسا ايتاليا”، أنطونيو تاياني وزميله جوزيبي ميلاتسو.

وجاء في الرسالة التي وجهها البرلمانيان إلى بوريل، أنه في 1 سبتمبر الماضي، تم اختطاف 18 صيادا صقليا من قبل زوارق دورية ليبية .

وأشارت الرسالة، التي طالبت بإجابة مكتوبة من بوريل إلى أنه حتى الآن، لم تتمكن الحكومة الإيطالية من حل هذه الأزمة، مشددة على ضرورة إيجاد حلول عاجلة، مع الأخذ في الاعتبار أنه في الأسابيع المقبلة، سيتعرض 18 مواطنًا أوروبيًا لعملية محاكمة وصفتها بـ”التعسفية ” . وتساءل البرلمانيان الأوروبيان فيما إذا كان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد على علم بهذه الحقائق؟، وما هي الإجراءات التي ينوي اتخاذها لحماية هؤلاء المواطنين الأوروبيين المتحتجزين في ليبيا، مطالبين بوريل أيضا بتوضيح الإجراءات الدبلوماسية التي ينوي اتخاذها ضد السلطات الليبية لتجنب تكرار مثل هذه التصرفات، وفقا لما جاء بالرسالة .

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