لجنة الأزمة تبحث المختنقات التي تواجه مدينة سرت وسبل حلحلتها

اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت مع لجنة الأزمة المشكلة بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة، لبحث المختنقات التي تواجه المدينة وسبل حلحلتها، بالإضافة إلى دراسة ملفات الوقود وغاز الطهي والسلع التموينية ومطار وميناء سرت، وكذلك ملفات أخرى مثل المحطة البخارية والسيولة المصرفية والإمداد الدوائي وغيرها من الملفات العالقة.

هذا وتعهدت لجنة الأزمة خلال اللقاء الذي شهد حضور عدد من المسؤولين ذوي الاختصاص، بنقل الملاحظات كافة على شكل تقرير مفصل، ومتابعته بشكل دوري، لما لمدينة سرت من أهمية استراتيجية وخصوصية تميزها عن باقي المدن.

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