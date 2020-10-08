سرقة 2900 متر أسلاك كهربائية بخطي المشروع القديم ومحطة «فرحات»

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، سرقة 2900 متر أسلاك كهربائية ضغط عالي ومنخفض على خط المشروع القديم والمحطة الأرضة «فرحات»، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.

وأشارت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى سرقة 1100 متر أسلاك ضغط عالي على خط المشروع القديم المغذي عددا من المزارع مساء الأربعاء، إضافة إلى سرقة 1800 أسلاك ضغط منخفض على المحطة الأرضية «فرحات» المغذية عددا من المزارع بمنطقة المشروع القديم بدائرة توزيع كعام.

– سرقة أسلاك بطول 600 متر من خطي كهرباء في العزيزية والجهاد

وفي وقت سابق اليوم، سرق مجهولون أسلاكا بطول 600 متر من خطي كهرباء في منطقتي العزيزية جنوب طرابلس، والجهاد في مدينة زليتن. وقالت الشركة العامة للكهرباء إن الواقعتين حدثتا ليل أمس الأربعاء، حيث سرقت أسلاك ضغط عالي بطول 450 مترا من خط الوسط 30 الساعدية، كما سرقت أسلاك بطول 150 مترا على خط الجهاد 5 في المحطة الفرعية بن فايد.

وسبق أن حذرت الشركة من «ازدياد أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على الشبكة الكهربائية ومكوناتها خلال الفترة الأخيرة، وفي أكثر من منطقة»، مضيفة أن تلك الوقائع «تتسبب في قطع التيار عن أحياء بأكملها، وإغراقها في ظلام دامس ولساعات طويلة».

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