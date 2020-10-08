«العامة للكهرباء»: الوحدة الثانية بمحطة «السرير الغربي» تعود إلى العمل

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، مساء اليوم الخميس، دخول الوحدة الثانية بمحطة «السرير الغربي» إلى الخدمة مرة أخرى.

وأوضحت الهيئة، في إيجاز صحفي لهاء مساء اليوم، أن الوحدة الثانية بمحطة «السرير الغربي» دخلت على الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية بعد خروجها الأيام الماضية بسبب نفاذ الوقود الخفيف “الديزل” من خزنات المحطة.

وأرجعت الشركة سبب التوقف ونفاذ الوقود، إلى تأخر وصول الإمدادات من قبل شركة البريقة.

وكان الهيئة، قد قالت، الأحد الماضي، إنه قد تم دخول الوحدة الثانية بمحطة توليد السرير للخدمة بحمل 170 ميجا وات، مما ساهم فى تخفيض ساعات طرح الأحمال والناتج لزيادة الطلب على الكهرباء بسبب موجة الحر التى تجتاح البلاد خلال هذه الأيام.

ووجهت الشركة في إيجاز صحفى، التحية للعاملين بمحطات الإنتاج ومراكز التحكم وفرق التشغيل بالمحطات وافراد الصيانة ودوائر التوزيع، على مجهوداتهم المتواصلة على مدار الساعة للمحافظة على الشبكة العامة والتغلب على الصعوبات التى تواجههم فى سبيل ايصال التيار الكهربائي لكل منزل.