اللجنة الاستشارية الطبية: تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا وشفاء حالتين في طبرق

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، اليوم الخميس، تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل حالتين للشفاء.

كان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء 07 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (214).

واستلم المركز عدد (3724) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1975) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (169) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (760) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (67) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (143) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (91) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (198) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (5) عينات، مختبر فرع المركز الوطني يفرن عدد (10) عينات، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (3) عينات، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (2945) عينة سالبة، عدد (779) عينة موجبة (569 جديدة + 210 مخالطة).