ماس: لا غنى عن روسيا لحل الصراع في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أنه لا غنى عن روسيا بالنسبة لأوروبا لحل الصراع في ليبيا.

وقال ماس، بحسب ما نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس: “لا غنى عن روسيا بالنسبة لأوروبا لحل الصراعات في سوريا وليبيا وأوكرانيا”.

وأشار ماس، إلى أنه لا يمكن وقف أي حوار مع موسكو، منوها إلى أنه على أوروبا أن تعلم أنها بحاجة إلى روسيا.

وأضاف ماس: “يجب أن نكون قادرين على اللعب بقوّة، ولكن في نفس الوقت يجب ألا نسمح أن يتوقف الحوار مع موسكو. ولهذا السبب، نحن داخل الناتو، ندعو مرة تلو الأخرى إلى عقد مجلس الناتو وروسيا”.

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