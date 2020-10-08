القوات البحرية تعلن تنفيذ رماية تدريبية بالصواريخ والمدفعية البحرية

أخبار ليبيا24

وجّهت رئاسة أركان القوات البحرية بالجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، تنبيهًا إلى السفن التجارية وسفن الصيد والسفن البحرية المدنية والعسكرية بعدم الاقتراب السواحل الممتدة من توكرة وحتى مرسى لك في شرق ليبيا، لافتًا إلى أنها ستقيم برنامجًا تدريبيًا بالصواريخ البحرية والمدفعية البحرية بتلك المنطقة.

وقالت رئاسة الأركان، في بيان، نشره الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنها في إطار برنامج تدريب عام، ستنفذ رماية بالصواريخ البحرية “سطح-سطح” والمدفعية البحرية، إضافة إلى أعمال تدريب للقوات الخاصة البحرية.

وأضافت، عليه فإننا ننبه جميع السفن التجارية وسفن الصيد والسفن البحرية المدنية والعسكرية بعدم الاقتراب والدخول إلى مناطق حددتها بإحداثياتها في توكرة ومرسى لك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24