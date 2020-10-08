بوالخطابية يبحث مع مسؤولي شركتي الخليج والبريقة مشكلة نقص وقود الديزل بطبرق

قال المجلس البلدي طبرق، الخميس، إن رئيس المجلس التسييري، فرج بوالخطابية، بحث مع مسؤولي شركتي الخليج والبريقة مشكلة نقص وقود الديزل بالبلدية.

وأضاف المجلس البلدي في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أنه تم أيضا مناقشة إنتاج مصفاة طبرق من مادة الديزل والمشاكل التي تعترض التوزيع.

وأوضح المجلس أن مراقب ميناء الحريقة، رجب سحنون، أكد أن مصفاة طبرق ستعود إلى كامل طاقتها الإنتاجية الأسبوع المقبل وسيتم حل جميع مشاكل نقص الوقود.

وأشار المجلس إلى أن بوالخطابية طالب الجهات الرقابية من الأمن والحرس البلدي بمتابعة توزيع وقود الديزل على المواطنين.

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