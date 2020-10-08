اللجنة المشكلة بتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة تبحث مشاكل بلدية سرت

عقدت لجنة الأزمة المشكلة بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، أمس الأربعاء، اجتماعا موسعا بقاعة الاجتماعات ببلدية سرت مع رئيس المجلس التسييري سالم عامر وعدد من المسؤولين في تخصصات مختلفة.

تطرق الاجتماع لمناقشة الصعوبات التي تواجه المواطنين بالبلدية بشكل شفاف وبصراحة وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف معاناة السكان وتحسين الخدمات وتقديم الدعم للمجلس التسييري، والقطاعات والشركات الخدمية والمواقع الإنتاجية كافة.

وقدم خلال الاجتماع مقترحات تحتوي على الاحتياجات التنموية العاجلة للبلدية، وكذلك المشاريع المتوقفة وضرورة معالجة ملفات الوقود وغاز الطهى والسلع التموينية والأعمار ومطار سرت، وميناء سرت، والمحطة البخارية، والأعلاف والتطعيمات والامداد الدوائى، والسيولة المصرفية، ومختنقات جامعة سرت، واحتياجات شركات الكهرباء والمياه والاتصالات وملف المؤسسات الإعلامية بسرت.

وتعهدت اللجنة خلال اللقاء الموسع بنقل كافة الملاحظات على شكل تقرير ومتابعته، مؤكدين أن مدينة سرت لها خصوصية وأهمية.

حضر الاجتماع عضو المجلس فرج عبد المجيد، وعميد بلدية اهراوة م.محمد هيبة، وعضو المجلس البلدى لبلدية خليج السدرة م. إسماعيل الزيانى، ورئيس جامعة سرت الدكتور أحمد المحجوب، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.