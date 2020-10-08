وفاة صحفي ليبي جراء كورونا

أخبار ليبيا24

نعت الأوساط الإعلامية المحلية الليبية، الصحفي الليبي “مفتاح بلعيد مفتاح الفقهي” الذي وافته المنية، اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ “48 عامًا” متأثرًا بعدوى كوفيد19.

وتوفي الصحفي، داخل أحد مراكز عزل بالعاصمة طرابلس، فجر اليوم، بعد تعرّضه منذ أيام لعدوى فيروس كورونا.

وعمل الصحفي الراحل، بالهيئة العامة للصحافة، كما عمل لاحقًا مراسلًا لعدة وكالات أنباء أجنبية عالمية وصحف محلية، إضافة لعمله في إدارة الإعلام الخارجي، وشارك في مواكبة عدّة أحداث ومناسبات خارج البلاد.

وكان الفقهي، أحد المساهمين بعد أحداث ثورة 2011 في تأسيس صحيفة “ليبيا الجديدة” سنة 2013 وبعدها صحيفة أخبار الحدث، ثم غادر العمل الصحفي بعد تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وصفه عدد من زملائه بطيب الخلق والمثابرة على العمل وتغطية الأحداث، وبالسيرة الحسنة بين الجميع.

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