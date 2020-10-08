متهماً “بومطاري” بتدمير الثقة في النظام المالي..الصديق الكبير : عائدات النفط تقترب من ” الصفر” في 2020

أصدر المصرف المركزي طرابلس، اليوم الخميس، بياناً صحفياً، بشأن إحاطة محافظه المقال الصديق الكبير بمجلس النواب الموازي .

وأوضح المصرف، في بيانه، أن الصديق الكبير عرض خلال الجلسة التي وصفها بالتشاورية مع أعضاء مجلس النواب الموازي مستجدات وضع الاقتصاد الليبي، مؤكدا أن وقف إنتاج النفط وتصديره خلال الفترة من 2013وحتى 2020، نتج عنه خسائر تجاوزت الـ 180 مليار دولار، مشيرا إلى أن عائدات النفط انخفضت من 53.2 مليار دولار عام 2012 إلى 4.8 مليار دولار عام 2016، مؤكدا أن العائدات تقترب حاليا من الصفر في 2020.

وحذر محافظ المصرف المركزي طرابلس المقال من أن استمرار إيقاف النفط سيؤدي لكارثة واستنزافا غير مسبوق لاحتياطات النقد الأجنبي لدى المصرف، مبينا أنها ستكون ضربة قاسية لقدرة اقتصاد البلاد على مواجهة الأزمات.

وأوضح البيان أن تقديرات المصرف تشير إلى أن إيقاف إنتاج النفط وتصديره تسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 55 % ، مبينا أن خسائر الإيرادات المباشرة حتى نهاية سبتمبر عام 2020 بلغت قرابة 10 مليارات دولار، فيما بلغت عائدات النفط لنفس الشهر 35 مليون دولار فقط، مقارنة بـ2 مليار دولار في سبتمبر 2019 .

وبين الكبير خلال الجلسة أن المصرف المركزي قام بإعداد برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل لمعالجة التشوهات والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، كما تم عرض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المصرف المركزي طرابلس لمكافحة الاحتيال ومكافحة غسيل الأموال والفساد، وأشار الكبير إلى أن المصرف التزم بقرار مجلس الأمن بشأن التدقيق الدولي لعملياته.

وأشار الكبير إلى أن المصرف خصص نحو مليار دينار لوزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة لمواجهة كورونا حتى نهاية شهر سبتمبر، فضلا عن 489 مليون دولار لسد حاجة القطاع الخاص لاستيراد المعدات الطبية . وفي ختام البيان، أوضح المصرف أن الكبير خلال الجلسة ناقش الاتهامات الموجهة إليه من قبل وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري، وأعرب الكبير عن أسفه حيال تصرفات بومطاري والتي وصفها بأنها تهدف إلى تضليل الشعب وتدمير الثقة فى النظام المالي، مشيرا إلى أنه لم يكن أمام المصرف المركزي طرابلس أي خيار سوى إحالة القضية إلى مكتب النائب العام للتحقيق فيها بالطرق القانونية .

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