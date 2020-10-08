تحشيد لإنجاح الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع حول مبادرة فزان

انعقد في مقر كلية التربية في تراغن، الاجتماع التنسيقي استعدادا لعقد الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع حول مبادرة فزان للتوافق الوطني، بدعوة من اللجنة التأسيسية للمبادرة.

وحضر الاجتماع المجلسان البلدي والتسييري في تراغن ورئيسا المجلس الاجتماعي ومجلس الحكماء ونخبة من أعيان المنطقة وعدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة فزان وبدعوة من اللجنة التأسيسية لمبادرة فزان للتوافق الوطني.

وتبادل المجتمعون الآراء حول أهم الآليات لإنجاح فعاليات الملتقى التحضيري حول مبادرة فزان وتدارس وسائل الدعم المحلي وعلى مستوى الحكومات ماديا ومعنويا.

وأكد المجتمعون على ضرورة حضور المهتمين والشخصيات الفاعلة على كل المستويات السياسية والاجتماعية والمدنية في غرب وشرق وجنوب ليبيا ضمن الملتقى التحضيري.

مجهودات مكثفة جرت من قبل اللجنة التأسيسية لمبادرة فزان مع شخصيات في مجلس الدولة والمجلس الرئاسي ومجلس النواب ومع مجلس التخطيط الوطني ومركز الدراسات الإستراتيجية من أجل توافق مبدئي على المبادرة وخلق قاعدة تستند إلى مشاركة الجميع لإنجاح مبادرة فزان للتوافق الوطني.

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