“النمروش”: لدينا معلومات باحتمالية هجوم قوات “حفتر” على مدن “بني وليد وترهونة وغريان”

دعا ما يسمى وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، لاتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل من القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، بحسب زعمه.

وادعى “النمروش” العائد من من تركيا مؤخرا، في برقية أرسلها إلى آمري المناطق العسكرية، وغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، اليوم الخميس، بأن إدارة الاستخبارات العسكرية أفادت أن هناك معلومات واردة باحتمالية قيام قوات المشير حفتر بالهجوم على مدن “بني وليد – ترهونة – غريان”.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، كانت قد صرحت مؤخرا بأن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار استقبل بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش.

وبحسب وسائل الإعلام ذاتها- التي نقلت عن بيان صادر عن «دفاع الوفاق»- فإن الزيارة تأتي لتعزيز التعاون بين الطرفين ومناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بمساعي وقف إطلاق النار في ليبيا، على حد زعمها.

وادعت أن اللقاء، ناقش برامج التدريب التي سيتلقاها المنتسبون إلى معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق.

وكان النمروش، قد استقبل مؤخرا، سيرحات اكسين السفير التركي لدى ليبيا ومرافقه عقيد قوخان تورغوت الملحق العسكري المعتمد لدى وزارة الدفاع.

وأوضح حساب وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، على فيسبوك، أن «النمروش» ثمن “دور تركيا ووقوفها مع الشعب الليبي في أصعب أوقاته”، موضحًا أن اللقاء “تناول سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات الدفاع”، على حد زعمه

كما أكد «النمروش» “العزم والاستمرار في تطوير وتعزيز التعاون مع الجانب التركي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك”، على حد تعبيره.

وكان «النمروش»، قد أعلن، في وقت سابق، عن فتح باب التدريب العسكري، في إحدى الدول الكبرى التي ترغب في دعم وزراة الدفاع التابعة لحكومته.