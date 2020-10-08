حضور لافت بمعرض حوض مرزق للتمور في تراغن

برعاية منظمة الغيث للتنمية والبيئة والأعمال الخيرية، انطلقت فعاليات معرض حوض مرزق السنوي للتمور في تراغن بمشاركة عدد من العارضين من المزارعين والتجار المهتمين بزراعة واستثمار شجرة النخيل ومشتقاتها من تمور وسعفيات ومشروبات وزيوت.

وجاء المشاركون في المعرض من عدد من المناطق في بلديات القطرون والشرقية والبوانيس ووادي عتبة وتراغن.

وشهد المعرض إقبالا من أهالي بلدية تراغن والبلديات المجاورة للإطلاع على أهم محتويات المعرض وللشراء أو للاستفادة من معلومات الخبراء والمختصين في مجال زراعة شجرة النخيل من المشاركين في اللجنة التنظيمية للمعرض.

وكانت من ضمن برنامج المعرض، فقرات فنية واستعراضية من الأطفال ومحاضرات تثقيفية حول سوسة النخيل والطريقة الصحيحة لغرس النخيل وزراعة الزيتون وإنتاج العسل وأنواعه.

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