الشلماني يدعو لتحديد موعد نهائي لإقامة الدوري الممتاز 

صرح عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، بأن الاتحاد في انتظار الرد الرسمي من اللجنة العليا لمكافحة كورونا ووزارة الداخلية، لتحديد الموعد النهائي لاستئناف الدوري الممتاز وعودة النشاط من جديد.

وأفاد الشلماني بأن الاتحاد حدد موعدا لانطلاق البطولة أكثر من مرة ولكن الظروف الأمنية والصحية حالت دون ذلك.

من جهة أخرى كشف الشلماني عن ديون مترتبة على مجلس الاتحادات السابق، مشيرا إلى أنه عمل على إنهاء هذه الديون وفقا للإمكانات المتاحة.

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