في عيد الشرطة.. السراج: وزارة الداخلية مؤسسة حيادية مهنية

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال مشاركته في الاحتفال بالعيد 56 للشرطة أن وزارة الداخلية مؤسسة حيادية مهنية رصينة تتحمل الأخطاء لأنها المؤسسة الابن لليبيا ورجالها خدما وحراسا له.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن وزير الداخلية فتحي باشاغا أكد خلال الاحتفال الذي أقيم في ميدان الشهداء على ضرورة أن يكون السلام خيارا تاريخيا وإنسانيا من خلال جهود السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية وترسيخ قيم الشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان.

وأشار باشاغا إلى أن احتفال اليوم هو رسالة بأن رجال الشرطة والأمن عازمون على الارتقاء بجودة العمل الشرطي وبناء المفاهيم وتعزيز قيم الإسلام والتسامح وحقوق الإنسان والانتماء للوطن والعلم رغم التحديات التي يواجهونها.

وأكد باشاغا أن مضامين العمل الشرطي هي مضامين إنسانية ورسالة سامية تفرض على حاملها التضحية والعطاء ونكران الذات.

وأثنى باشاغا على جهود الشرطة الليبية وهي سائرة في فرض الأمن وهيبة الدولة ومحاربة آفات العصر من إرهاب ومخدرات وجريمة وهجرة غير شرعية مطالبا كافة أعضاء الشرطة بالمحافظة على هذه المؤسسة وأركانها ودعم أساسياتها.