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“نقص الأوكسجين” يهدد أرواح المرضى في مركز العزل تيجي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتعاظم المصاعب وتُلقي بظلالها على العاملين بمركز العزل تيجي، حيث يسارع الفريق الطبي والعناصر الطبية المساعدة والمتطوعون بمركز العزل لإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان بسبب قلة أسطوانات الأوكسجين.

ويأتي النقص الكبير في الأسطوانات رغم وجود مصنع للأكسجين في المستشفى لكن دون جدوى، فإنتاجه لا يكفي لسد حاجيات المرضى في العناية الذين يحتاجون في كل خمس 45 إلى أسطوانة، وما يزالون في انتظار سيارات نقل الأسطوانات من غريان والزاوية.

ظروف مؤلمة وصعبة جدا يعانيها أطباء مركز العزل، حيث يقومون بواجبهم الطبي داخل المركز وخارجه فهم من يقوم بنقل أسطوانات الأوكسجين حتى لا تزهق الأرواح، مناشدين الجهات المختصة بسرعة التدخل لحل الأزمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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