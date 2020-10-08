وسط تصعيد اللهجة بين أنقرة وباريس.. القوات البرية الفرنسية تعلن استعدادها لمواجهات “حامية الوطيس”

أكد قائد القوات البرية بالجيش الفرنسي تيري بيركارد، اليوم الخميس، أن هناك احتمالية لحدوث مواجهات ساخنة خلال الفترة المقبلة .

وأوضح بيركارد، في تصريحات لصحيفة “لوفيغارو”، أن العالم يشهد توازنات جديدة، مضيفا أنه وعلى الرغم من عدم وجود خطر يهدد الحدود الفرنسية إلا أن بعض اللاعبين يسعون للاستفزاز ورفع المخاطر .

وأكد بيركارد، أن جيش بلاده يجب أن يكون على أهبة الاستعداد لمواجهات حامية الوطيس، مشددا على أن الجيش الفرنسي لا يجب أن يستسلم لأي ضغوط، وذلك من خلال بناء جيش قوي ونموذجي يثني المعتدي المحتمل عن استفزاز باريس .

وتأتي تصريحات بيركارد بعد التصعيد الأخير في اللهجة بين باريس وأنقرة إثر تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه المتوسط.

هذا وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقد بشدة التحركات التركية في الشهر الماضي، خاصة على خلفية حادث “التحرش” بسفينة فرنسية، قائلا إن فرنسا لم تعد تعتبر تركيا شريكا في تطوير المتوسط، بينما ردت أنقرة بتصريحات هجومية عدة.

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