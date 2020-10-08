باشاغا: رجال الشرطة عازمون على الارتقاء بجودة العمل

أكد وزير الداخلية فتحي باشاغا خلال مشاركته في الاحتفال بالعيد 56 للشرطة أن الاحتفال هو رسالة بأن رجال الشرطة والأمن عازمون على الارتقاء بجودة العمل الشرطي وبناء المفاهيم وتعزيز قيم الإسلام والتسامح وحقوق الإنسان والانتماء للوطن والعلم رغم التحديات التي يواجهونها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن باشاغا أكد خلال الاحتفال الذي أقيم في ميدان الشهداء على ضرورة أن يكون السلام خيارا تاريخيا وإنسانيا من خلال جهود السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية وترسيخ قيم الشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان.

وأكد باشاغا أن مضامين العمل الشرطي هي مضامين إنسانية ورسالة سامية تفرض على حاملها التضحية والعطاء ونكران الذات.

وأثنى باشاغا على جهود الشرطة الليبية وهي سائرة في فرض الأمن وهيبة الدولة ومحاربة آفات العصر من إرهاب ومخدرات وجريمة وهجرة غير شرعية مطالبا كافة أعضاء الشرطة بالمحافظة على هذه المؤسسة وأركانها ودعم أساسياتها.