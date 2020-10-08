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الثني يلغي عطلة يوم السبت لقطاع التعليم

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وافق رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الخميس، على مقترح وزارة التعليم بإلغاء العطلة الرسمية يوم السبت، على أن تعود يوما دراسيا عاديا.

وجاء قرار الثني خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في مدينة بنغازي، مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، اطلع خلاله على سير العملية التعليمية بالجامعات والمعاهد العليا.

ووفق بيان للحكومة، فقد أكد الثني “على ضرورة اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا المعتمدة من قبل اللجنة الطبية الاستشارية والموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك في مختلف الجامعات والمعاهد العليا عقب قرار استئناف الدراسة”.

وأشار البيان إلى أن الثني اطّلع على المشاريع الخاصة بقطاع التعليم التي تم تنفيذها وأهمها افتتاح مقر جامعة محمد بن علي السنوسي في مدينة البيضاء، كما ناقش الاجتماع خطة انطلاق الدراسة في العام القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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