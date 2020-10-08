العدد 255 من جريدة «الوسط»: ما بعد تفاهمات بوزنيقة.. ومهن جديدة لمواجهة مصاعب العيش

تصدرت علامات الاستفهام حول ملابسات حوار جنيف المزمع عقده خلال الأسابيع المقبلة، ملفات العدد 255 من جريدة «الوسط»، الصادر اليوم الخميس، ضمن قائمة من التقارير تتناول جوانب شتى من الأزمة الليبية التي تشهد حراكًا مكثفًا بمشاركة لاعبين دوليين وإقليميين.

وتتعلق علامات الاستفهام تلك بالتساؤلات المثارة حول مستقبل الوفود المدعوة إلى طاولات الحوار، وذلك في أعقاب عودة وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من المغرب إلى ليبيا على أمل تصويت أعضائها على مخرجات بوزنيقة المتعلقة بحسم ملف المناصب السيادية، وسط تأكيدات ألمانية بأن تشكيل حكومة ليبية جديدة سيحسم خلال أسابيع قليلة.

تحديات كبيرة

ورغم التحديات الكبيرة لإقرارها كوثيقة تفتح باب «المحاصصة»، جاءت الجولة الثانية من مشاورات بوزنيقة المغربية خطوة صغيرة قد تمهد لخطوات كبرى تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي كما قال عضو وفد مجلس النواب إدريس عمران، في كلمة باسم الوفدين، «إنهما يضعان محضري الجولتين الأولى والثانية رهن إشارة مجلس النواب والمجلس الأعلى لتجديد هياكل المؤسسات السيادية»، لافتاً إلى أن العملية السياسية لا تزال تنتظر دعماً واضحاً وسياسياً من المجتمع الدولي.

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ومع الزخم الذي سجلته العملية السياسية في البلاد في الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية أو الاجتماع الدولي في برلين بشأن ليبيا، تقدم الحديث عن الدستور إلى مقدمة المشهد، من خلال مطالبة أعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وسياسيين وبرلمانيين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بإزالة العقبات أمام عقد أول استفتاء دستوري في تاريخ ليبيا.

وفي خطاب مرسل إلى غوتيريس بتاريخ الأول من أكتوبر الجاري، أشار الموقعون على الخطاب إلى مساندة البعثة الأممية اختيار أعضاء الهيئة عبر اقتراع سري خلال العام 2012، في الفترة الخاصة بالمجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني العام، ودعمها وضع الخارطة الدستورية الليبية موضع التنفيذ، بداية من عملية الانتخاب التي تمت في العام 2014.

مواجهة كورونا

ومع تجاوز الحصيلة الإجمالية لضحايا فيروس كورونا في ليبيا حاجز الأربعين ألف إصابة، بينهم 616 حالة وفاة، وفق بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تواصل الجهات المعنية تعزيز جهودها للتصدي للوباء، مع قرارات تعكس الاتجاه نحو التعايش مع الجائحة. كما نسلط عبر صفحات الجريدة الضوء على قصة إصابة الوزير السابق بـ«الموقتة» علي اعبيد بالفيروس.

أبرز تحقيقاتنا لهذا الأسبوع، تأتي من واقع حياة مواطنين عاديين قرروا عدم الاكتفاء بالشكوى من صعوبة الظروف المعيشية، واتجهوا لاختبار قدراتهم على خلق الفرص، عبر اللجوء إلى مهن لم يكونوا يألفونها في وقت سابق. ولا فرق بين رجل وأنثى في تلك المحاولات، فكما نجد فني الطلاء وفني صيانة مولدات الكهرباء، نجد أيضا صانعة الخبز والفطائر التي بدأت الأمر بشكل فردي قبل أن يتوسع لنشاط يجتذب أخريات للعمل. التفاصيل كافة تجدونها على صفحات «الوسط».

ملف المخطوفين

ولا يزال ملف المخطوفين يتصدر قضايا حقوق الإنسان في البلاد، وخاصة مع توعد رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن ليبيا محمد أوجار، بأنه لن يفلت مرتكب أي من التجاوزات أو الانتهاكات من العقاب. هذا ما نطالعه في تقرير على صفحات البلديات، حيث يمثل ذلك الملف أزمة متشعبة يقف خلفها انقسام حاد مع تراجع دور المؤسسات الوطنية في الاضطلاع بدورها الدستوري.

إلى الاقتصاد، نقرأ تقريرا حول ما أظهرته بيانات المصرف المركزي في طرابلس، من استحواذ نفقات المرتبات والدعم على 80% من النفقات الفعلية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2020. وفي حين بلغت الخسائر المباشرة لإيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال هذه الفترة نحو 10 مليارات دولار أميركي، كشفت أرقام «المركزي» تخصيص 13.452 مليار دينار لسداد الدين العام خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. ووفق بيان المصرف المركزي عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر، فإن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية بلغت 3.813 مليار دينار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، مشيرة إلى أن قيمة قرض المصرف المركزي المخصص لسداد عجز الترتيبات المالية بلغ 20 مليار دينار. فيما بلغ تمويل الباب الثالث من رسوم بيع النقد الأجنبي 1.575 مليار دينار.

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وفي صفحات الرياضة، نطالع كواليس استعداد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء الخميس، لخوض أولى مبارياته وتجاربه الودية الدولية، استعداداً لتصفيات «كان 2022» بالكاميرون، بخوضه أول مواجهة ودية دولية له هذا العام ستجمعه بمنتخب توغو، على أن يخوض ثاني وآخر مواجهاته الودية الأحد المقبل أمام منتخب جزر القمر. وتمثل المواجهتان الوديتان أول امتحان واختبار حقيقي للجهاز الفني الجديد للمنتخب الليبي بقيادة المدرب الوطني علي المرجيني، ومساعده أحمد السنفاز، ومدرب حراس المرمى مفتاح غزالة، ومفتاح طوير معد بدني، وأيوب القبلاوي فني الإحصاءات.

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