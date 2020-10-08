انقطاع المياه يُنهك أهالي تساوة

تتفاقم الأزمات في الجنوب الليبي حتى وصلت إلى انقطاع مياه الشرب في بلدة تساوة، إذ يشهد حي شحلية والنجع أزمة في شح المياه لمدة تتجاوز الأسبوعين بسبب انقطاع الكهرباء على البلدة والمناطق المجاورة لثمان ساعات يوميا.

وإستفحلت الأزمة وأنهكت المواطنين الذين يحاولون جلب المياه بشتى الطرق من مناطق بعيدة، ناهيك عن عدم قدرة البعض في الحصول على وسائل لنقل المياه وإن توفرت فهي محدودة الحركة بسبب شح الوقود وتهالك الطرق المعبدة.

وأطلق سكان حي شحلية والنجع مناشدة للحكومات وخاصة ممثلي مناطقهم الذين انتخبوهم ولم ينتزعوا حقوق أهلهم في الخدمات الأساسية لاستمرار الحياة.

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