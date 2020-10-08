«السراج»: بعد «دحر العدوان» نستطيع الاحتفال يوم الشرطة الليبية

قال فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، إن الاحتفال بيوم الشرطة الليبية يأتي بعد أن تم “دحر العدوان” الذي استهدف العاصمة ومدن أخرى، وكان للشرطة والقوات المساندة دورها الفعال في حماية الشعب وممتلكاته من المجرمين والإرهابيين، ومن عبث العابثين”، على حد زعمه.

وزعم “السراج” في كلمته خلال إحياء يوم الشرطة الليبية، في العاصمة طرابلس، بمشاركة وزير داخليته فتحي باشاغا:” لقد قدمتم تضحيات غالية، لكم جميعا بمختلف المراتب والمسؤوليات تحية تقدير واعتزاز، ونترحم على شهداءنا جميعا “.

وتابع السراج:” الاحتفال بيوم الشرطة تقليد راسخ برسالته ومعناه النبيل، لتكريم مؤسسة وطنية عريقة، ويعبر في الوقت نفسه عن تقدير الشعب لتضحيات أبنائه الساهرين حفاظا على أمن الوطن واستقراره”.

وادعى السراج، أن المسؤولية كبيرة، فالأمن هو من يوفر الاطمئنان والبيئة الملائمة للبناء والتعمير، وهو المرتكز لبناء الدولة المدنية الحديثة التي نسعى إليها.

وأضاف أن الوقت بات مهيئاً أكثر من قبل لتنفيذ خطط وبرامج التحديث وتطوير القدرات بالتعاون مع الدول الصديقة، لتؤدي الشرطة واجبها كاملاً في ظل القانون واحترام حقوق الإنسان، لتختفي من مجتمعاتنا الظواهر السلبية بمختلف أشكالها ومستوياتها، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن الانتصار الذي تحقق يكتمل بالسلام، وهو ما لم نصل إليه بعد، لذلك فنحن في حالة تأهب واستعداد، فالتجربة المريرة علمتنا بأن نعمل بكل الجهد دون أن نستبعد أية احتمالات.

وتابع:” لقد تكبد الوطن خسائر لا تعوض، وتعرض لتدمير ممنهج، ويبدو أن هذا ليس كافياً لدى البعض للجنوح إلى السلم، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية”، على حد قوله.

وأشار إلى أن الوضع المتأزم له أبعاد ومصالح إقليمية ودولية، لكننا أبداً لن نفقد الأمل، ونؤمن بأن إرادة الشعب الواحد المتجانس ستنتصر، وسنواصل المساهمة من موقعنا في رسم ملامح الدولة الحديثة القائمة على المواطنة واحترام القانون وحقوق الإنسان”، على حد قوله.