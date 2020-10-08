الناطق باسم الحكومة الليبية يعلن الإيجاز الصحفي لقرارات “الثني” طوال أسبوع

أصدر الناطق باسم الحكومة الليبية الإيجاز الأسبوعي لقرارات رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني، اليوم الخميس.

الناطق باسم الحكومة قال إن “الثني” وافق على مقترح وزارة التعليم في إعادة يوم السبت يوما دراسيا عاديا وليس عطلة رسمية، مشيراً إلى انه وجه بضرورة اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا المعتمدة من قبل اللجنة الطبية الاستشارية والموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك في مختلف الجامعات والمعاهد العليا عقب قرار استئناف الدراسة.

أشار “الناطق” إلى توجيه “الثني” تعليماته بضرورة حلحلة كافة المشاكل التي تعاني منها بعض المناطق التابعة للحكومة الليبية وخاصة في المدن التي تعرضت للدمار خلال الحرب على الإرهاب، وأنه أوصى رئيس مجلس الوزراء بضرورة تقديم خطة مفصلة للمشاريع المستهدفة من قبل الحكومة خلال العام القادم مع مراعاة التركيز على المناطق النائية.

وقال إن رئيس الحكومة أصدر تعليماته المشددة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة بقبول جميع المنسبين من قبل وزارة العمل والتأهيل والمحالين للقطاعات الحكومية.