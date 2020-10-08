تحسينات بالجملة في شبكة الكهرباء بالمنطقة الشرقية

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة الليبية، إعادة تشغيل محطة كهرباء الكفرة، مساء الخميس، بعد خروجها الأيام الماضية كليا عن العمل بسبب نفاد الوقود الخفيف “الديزل” من خزانات المحطة وتأخر وصول الإمدادات من قبل شركة البريقة.

وقالت الهيئة بصفحتها في “فيسبوك”، إنه تم الدخول بالوحدة الثانية في المحطة على الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

كما أعلنت الهيئة، الدخول بالوحدة الثالثة في محطة كهرباء (لملودة) بالجبل الأخضر، على الشبكة الكهربائية الشرقية، مساء الخميس، مبينة أن الوحدة الآن على حمل ( 12 ميجاوات) للاختبارات وبعد التأكيد من عملها سيتم رفع القدرة إلى (25 ميجاوات) خلال الأيام القادمة.

ووفق الهيئة، تعتبر محطة لملودة ذات أهمية كبيرة كونها تتوسط منطقة الحمل ودخول هذه الوحدة سيسهم في رفع الجهد في محطة مفترق الطرق (شحات) (جهد 220 ك. ف).

وأشارت الهيئة العامة للكهرباء الخميس، إلى دخول الوحدة الثانية بمحطة السرير الغربي على الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية بعد خروجها الأيام الماضية بسبب نفاد وقود الديزل من خزانات المحطة وتأخر وصول الإمدادات من قبل شركة البريقة.

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