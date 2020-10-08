«كهرباء الحكومة الليبية»: عودة الوحدة الثالثة بمحطة «لملودة» في الجبل الأخضر للخدمة

قالت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، مساء اليوم الخميس، إن الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء (لملودة) في الجبل الأخضر دخلت على الشبكة الكهربائية الشرقية بحمل( 12 ميجاوات) للاختبارات.

وأشارت الهيئة، في إيجاز صحفي، إلى أن جهود المهندسين والفنيين ساهمت في إدخال الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء (لملودة) في الجبل الأخضر على الشبكة الكهربائية الشرقية.

وأوضحت أن الوحدة الثالثة هي الآن علي حمل ( 12 ميجاوات) للاختبارات وبعد التأكيد عليها، سوف يتم خلال الأيام القادمة رفع القدرة إلى (25 ميجاوات).

وبحسب بيان الهيئة، فإن محطة لملودة تعد ذات أهمية كبيرة كونها تتوسط منطقة الحمل ودخول هذه الوحدة سيسهم في رفع الجهد في محطة مفترق الطرق (شحات) (جهد 220 ك. ف).

وكانت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، دخول الوحدة الثانية بمحطة «السرير الغربي» إلى الخدمة مرة أخرى.

وأوضحت الهيئة، أن الوحدة الثانية بمحطة «السرير الغربي» دخلت على الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية بعد خروجها الأيام الماضية بسبب نفاذ الوقود الخفيف “الديزل” من خزنات المحطة.

وأرجعت الشركة سبب التوقف ونفاذ الوقود، إلى تأخر وصول الإمدادات من قبل شركة البريقة.