التكبالي لأخبار ليبيا24: المحاصصة لن تؤدي بنا إلى دولة مدنية وحوار بوزنيقة شرعن مجلس الدولة

أخبار ليبيا24-خاص

أعرب عضو مجلس النواب الليبي، الدكتور علي التكبالي، في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا24، عن اعتراضه الشديد، لمخرجات حوار بوزنيقة بالمغرب بين وفدي مجلس النواب والدولة.

وقال التكبالي، “لا أعرف لماذا توّجت محادثات بوزنيقة بالمحاصصة هذا كلام لا يمت للواقع بصلة، فالمحاصصة في ليبيا كانت منذ أيام الملكية واستمرت حتى أيام القذافي ولازالت إلى الآن”.

وأضاف، “المحاصصة موجودة ولا تحتاج إلى الجلوس حولها في بوزنيقة أو في غيرها من الأماكن، وهذا سيؤثر فيما سوف يأتي بمؤتمر جنيف، حيث يريدون أن يقولوا أننا اتفقنا”.

وأضاف، “أن المحاصصة لن تؤدي بنا إلى دولة حديثة مدنية”، لافتًا إلى أن مجلس القضاء محق في اعتراضه على ذلك.

وقال، إن “القضاء مستقل عن مجلس النواب وعن أي سلطة تشريعية أخرى؛ فهو سلطة لها حقها وسيادتها في الدولة المدينة، وحين يرفض هذه المحاصصة؛ فهو محق في ذلك”.

وأضاف، “أن التدخل في القضاء هو محاولة من الإخوان المسلمين لفرض أرائهم في كل شيء”.

وقال التكبالي، “إن حوار بوزنيقة شرعن لمجلس الدولة الاستشاري الذي أصبح فوق مجلس النواب، وكأنه مجلس شيوخ، والآن لا يستطيع مجلس النواب أن يقوم بتعيين أي شخصية بدون موافقة المجلس الأعلى للدولة الذي ولد مشوها واعطوا له الشرعية وجعلوه رئيسا عليهم أيضًا”.

وانتقد التكبالي مجلس النواب، الذي هو أحد أعضائه، حيث قال: “إن مجلس النواب خذل الشعب وخذل نفسه، في كل مرة يذهب فيها إلى الحوار لا يبعث أولئك الذي يستطيعون أن يصمدوا أمام الآخرين”.

وأضاف التكبالي، “أن الرأي الآن هو أن ينقل الحوار من جنيف إلى تونس، نظراً لقربها ونظراً لأن الكثير من النواب يتواجدون فيها الآن”.

ورأى التكبالي، أن الأوضاع في ليبيا لن الآن إلى سلام ولا استقرار، بسبب وجود المليشيات المسلحة، إضافة إلى الأتراك والسوريين.

وقال، “ليس هناك من مناص بأن يكون المستقبل مليء بالحركات التي لا توحي بالاستقرار وأن الدول الكبرى لا زالت لم تتفق على أن تدخل ليبيا إلى الدول المستقرة، كما حدث في العراق وسوريا، ولا أعتقد أننا مقبلون على فترة من الازدهار ولا فترة من حكومة موحدة رشيدة قوية”.

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