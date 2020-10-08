رئيس مجلس الوزراء يطّلع على سيّر العملية التعليمية بالجامعات والمعاهد العليا

بنغازي 08 أكتوبر 2020 (وال)-أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله ع بدالرحمن الثني الخميس، على ضرورة اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا المعتمدة من قبل اللجنة الطبية الاستشارية والمُوصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية، في مختلف الجامعات والمعاهد العليا عقب قرار استئناف الدراسة.

هذا واطّلع السيد الرئيس خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، على سيّر العملية التعليمية بالجامعات والمعاهد العليا.

كما اطّلع رئيس مجلس الوزراء؛ على المشاريع الخاصة بقطاع التعليم التي تم تنفيذها، وأهمها افتتاح مقر جامعة محمد بن علي السنوسي في مدينة البيضاء، إلى جانب خطة انطلاق الدراسة في العام القادم.

ووافق السيد الرئيس على مقترح الوزارة؛ في إعادة يوم السبت يومًا دراسيًا عاديًا وليس عطلة رسمية. (وال- بنغازي) ر ت

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