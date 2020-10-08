مديرية أمن المرج تضبط سيارة محملة بكميات من الوقود قبل تهريبها

ذكر بيان مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن المرج، أنه بتاريخ اليوم الخميس الموافق 8-10-2020م ومن خلال أحد الإستيقافات لوحدة الدوريات وحملات التفتيش بطريق المرج القديم، تم ضبط مركبة ألية نوع (شيفرولية) وعلى متنها حمولة من مادة (النافطة) كانت قادمة من مدينة طبرق لغرض تهريبها.

أضاف البيان: “عليه تم ضبط المركبة الألية وحجزها بقسم المرور والتراخيص بعد إفراغ مادة (النافطة) بالكامل داخل محطة الوقود بمقر مديرية أمن المرج وسيتم تجميع مادة (النافطة) لتزويد سيارات نقل المياه بالوقود مجاناَ وذلك للتخفيف من معاناة المواطن وتوفير مياه الشرب للمدينة”.