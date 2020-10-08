العامة للكهرباء: دخول الوحدة الثانية في محطة توليد السرير 

أخبار ليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في الحكومة الليبية أن الوحدة الثانية في محطة توليد السرير دخلت اليوم الخميس على الشبكة العامة بحمل 170 ميغاوات.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن خروج هذه الوحدة خلال الأيام السابقة بسبب نفاذ الوقود الخفيف الديزل.

وكانت الهيئة العامة للكهرباء و الطاقات المتجددة في الحكومة الليبية أعلنت دخول الوحدة الثالثة في محطة كهرباء (لملودة) بالجبل الأخضر على الشبكة الكهربائية الشرقية مساء اليوم الخميس.

وأضافت الهيئة العامة للكهرباء عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الوحدة الآن على حمل ( 12 ميغاوات) للاختبارات وبعد التأكيد عليها سوف يتم خلال الأيام القادمة رفع القدرة إلى (25 ميغاوات).

وأشارت الهيئة إلى أن محطة لملودة تعتبر ذات أهمية كبيرة كونها تتوسط منطقة الحمل ودخول هذه الوحدة سيسهم في رفع الجهد في محطة مفترق الطرق (شحات) (جهد 220 كيلو فولت).

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