رئيس مجلس الوزراء يُؤكد على ضرورة إقامة دورات للتأهيل والدعم النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة

بنغازي 08 أكتوبر 2020 (وال)-أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني الخميس، على تأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم، خلال اجتماع عقده مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور فتحية علي حامد.

هذا وناقش السيد الرئيس خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، أوضاع هذه الفئة وأبرز احتياجاتها.

واطلع رئيس مجلس الوزراء على سيّر عمل الوزارة، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع كافة المؤسسات التطوعية ودعمها. (وال- بنغازي) ر ت

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