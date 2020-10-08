للحد من انتشار كورونا.. مديرية أمن غريان تعلن إغلاق مداخل ومخارج المدينة يومي الجمعة والسبت

أعلنت مديرية أمن غريان، الخميس، إغلاق مداخل ومخارج المدينة يومي الجمعة والسبت المقبلين لمكافحة انتشار فيروس كورونا بالمدينة.

وقالت المديرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن مدير أمـــن غريـــــان” عمر حسين الخذراوي” بحث مع عدد من مسؤولى الأجهـــزة الأمنيــــة بالمدينــــــة والمجلس العسكري غريــــان الآليـــة المناسبة لوضع قرار حظر التجــــول يومي الجمعة والسبت قيد التنفيذ للعمـــــل على الحد من انتشار وبـــاء فيروس كورونا ، مضيفة أنه تم الاتفــــاق على غلق مداخــــل ومخارج المدينــــة يومي الجمعة والسبت .

وطالبت مديرية أمن غريان المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنيـــــة بالمدينـــــة حفاظاً على سلامتهم .

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