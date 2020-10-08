رئيس الحكومة يتابع سير العملية التعليمية وخطة انطلاق العام الدراسي القادم

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم على سير العملية التعليمية بالجامعات والمعاهد العليا، وخطة انطلاق الدراسة في العام القادم، وذلك خلال اجتماع عقده في مدينة بنغازي مع وزير التعليم فوزي بومريز.

وخلال الاجتماع أكد الثني على ضرورة اتباع كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا، المعتمدة من قبل اللجنة الطبية الاستشارية والموصى بها من منظمة الصحة العالمية، وذلك في مختلف الجامعات والمعاهد العليا عقب قرار استئناف الدراسة.

رئيس الحكومة وافق على مقترح الوزارة إعادة يوم السبت يوما دراسيا عاديا وليس عطلة رسمية.

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