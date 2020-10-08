غدامس.. إجراءات صارمة لوقف “التزايد المخيف” بإصابات كورونا

اتخذ المجلس البلدي غدامس، جملة من الإجراءات للحد من تفاقم الوضع الوبائي للجائحة داخل المدينة و”التزايد المخيف” في الحالات الموجبة للمخالطين خلال اليومين الماضيين.

وجاءت القرارات في اجتماع عقده المجلس البلدي غدامس مساء الأربعاء، بحضور اللجنة العليا لمجابهة جانحة كورونا بالبلدية، ولجنة الرصد والتقصي، واللجنة الطبية العلمية، وأعضاء من الشباب الداعم، ورئيس مركز شرطة غدامس، ورئيس جهاز الحرس البلدي غدامس، ومدير مكتب التعليم بالبلدية.

وخلص الاجتماع إلى إقفال المدارس بجميع مراحلها مع إجراء الامتحانات النهائية للشهادة الاعدادية حسب ما ورد من وزارة التعليم، وتوجيه مكتب الأوقاف بمتابعة دقيقة للمساجد من حيث متابعة الإجراءات الاحترازية أثناء الصلاة خاصة صلاة الجمعة، ودعوة الجهات العامة لتشغيل الحد الأدنى والضروري من الموظفين.

وشملت الإجراءات توسيع دائرة المندوبين بالمصارف أثناء توزيع السيولة النقدية، والتأكيد على الإجراءات الاحترازية في المحلات التجارية من لبس كمامات سواء للبائع والمشتري وتعقيم الأيدي والأسطح والمقابض بصورة دورية، وتوجيه الحرس البلدي بإلزام المواطنين والبائعين بالإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات، واستدعاء أصحاب المناسبات الاجتماعية خلال شهر أكتوبر إلى ديوان البلدية الشرح الوضع لهم ومحاولة إلزامهم بتقليص مراسم الأفراح لأكبر قدر ممكن.

وأشار المجلس البلدي غدامس إلى أن هذه الإجراءات تسري لمدة 15 يوما ابتداء من الخميس الموافق 2020/10/8.

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