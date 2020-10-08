النمروش يطالب قوات الوفاق بالاستعداد لأي هجوم محتمل من الجيش

طالب وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح النمروش، الخميس، قوات الوفاق بالاستعداد لأي هجوم محتمل من الجيش.

جاء ذلك في رسالة وجهها النمروش لرئاسة الأركان بحكومة الوفاق وآمري المناطق العسكرية وما تسمى بـ”غرفة العمليات المشتركة”.

وقال النمروش في رسالته أن هناك معلومات وردت إليه تفيد باحتمال قيام الجيش بالهجوم على مدن بني وليد وترهونة وغريان، داعيا قوات الوفاق لاتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، بحسب نص البيان.

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