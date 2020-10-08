النمروش يحذر من هجوم محتمل على بني وليد وترهونة وغريان

أخبار ليبيا 24 – أمن

حذر وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني صلاح الدين النمروش، من هجوم محتمل على مدن بني وليد وترهونة وغريان من قبل قوات الجيش الوطني الليبي.

ووجه النمروش برقية عاجلة، اليوم الخميس، إلى رئاسة أركان حكومة الوفاق وآمري المناطق العسكرية وغرفة العمليات المشتركة بالاستعداد لأي هجوم محتمل من قبل قوات الجيش.

وقال النمروش في برقيته: “تفيد المعلومات الواردة إلينا باحتمال قيام المدعو خليفة حفتر بالهجوم على مدن بني وليد غريان وترهونة”، داعيا إلى اتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل مع توخي أقصى درجة الحيطة والحذر.

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