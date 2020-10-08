“لوباريزيان” : العثور على أموال ليبية في فرنسا تعيد فتح قضية نهب 160 مليون يورو من مركزي البيضاء عام 2017

أعلنت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، اليوم الخميس، أن محققين فرنسيين عثروا على جزء كبير من أموال كانت قد سرقت من المصرف المركزي في البيضاء عام 2017.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن قيمة هذه الأموال تبلغ 160 مليون يورو، واصفة عملية الضبط بأنها الأكبر بالنسبة للأوراق النقدية الليبية على الأراضي الأوروبية.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن المحققين توصلوا إلى هذه الأموال بعد إيقاف زوجين كانا يحاولان بيع الأوراق النقدية التالفة، مبينة أن الزوجين الموقوفين، يحصلان على الإمدادات النقدية في تركيا، وأنفقا 40 ألف يورو .

وبين التقريرأنه تم إنفاق 80 مليون يورو من هذه الأموال على شراء أسلحة ومعدات عسكرية، في حين تضررت الثمانين مليونًا، المتبقية ولم تعد صالحة للاستعمال .

وفي ختام التقرير، أكد أن القصة لا تنتهى هنا؛ إذ يتوقع المحققون عودة الأوراق النقدية إلى الظهور في جميع أنحاء العالم لسنوات قادمة، مع استخدام الأموال في عمليات تهريب مختلفة.

وجرى صيف عام 2018، إخطار المصرف المركزي الأوروبي بأن بعض الأوراق النقدية عادت إلى أوروبا بواسطة أشخاص يحملون الجنسية التركية، كما عثر على مثل هذه الأوراق النقدية في حوزة موظفين مغاربة حضروا لاستبدال أوراق نقدية حصلوا عليها بشكل غير قانوني من مقاولين أتراك.

اللافت فى الأمر، أن رواية أخرى ظهرت في عام 2018، تحدثت عن نهب نفس المبلغ تقريبا وهو 160 مليون يورو من قبو مركزي البيضاء، إلا أن المصرف نفى بشدة هذه الاتهامات .

وفي برناج تلفزيوني بث أواخر عام 2018، عرض المصرف مشاهد من داخل قبوه، وثقت العثور في نوفمبر 2017 على هذه الأموال التي يقول فريق الخبراء إنها فقدت، وقد تعرض قسم كبير منها للتلف والسبب مياه الصرف الصحي. وكانت خزائن مركزي البيضاء تحتوي قبل نوفمبر 2017 على 159700000 يورو، ونحو 640 مليون دينار وما يقارب 3 ملايين دولار، وكذلك 5869 عملة فضية.

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