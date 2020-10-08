مرور بنغازي: تكثيف الدوريات والحملات المرورية لضبط المركبات المخالفة 

أخبار ليبيا24

قال رئيس قسم المرور والترخيص بنغازي العقيد محمد الشاعري إنه تم تكثيف الدوريات والحملات المرورية لضبط المركبات المخالفة لقواعد ونظم السير على الطرقات العامة.

وأضاف الشاعري أن هذه الحملات تستمر طيلة اليوم صباح ومساء، مشددًا على تشغيل أجهزة ضبط وتحديد السرعة طيلة اليوم أيضا لضبط المخالفين والمتجاوزين للسرعة المسموح بها.

وأوضح رئيس القسم أن هذه الحملة تأتي لضبط المركبات غير المرخصة والمسجلة، وكذلك ضبط المركبات التي تتجاوز السرعة المسموح بها على الطريق.

وأكد أن هذه الحملات تسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات، بضبط المركبات التي تخالف قواعد وضوابط السير على الطرقات العامة.

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