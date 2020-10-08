ارتفاع حصيلة حالات «كورونا» بمراكز العزل بمصراتة إلى 32 حالة

ارتفعت حصيلة حالات فيروس «كورونا المستجد» المتواجدة في مراكز العزل في مصراتة إلى 32 حالة منذ ظهر الوباء في ليبيا مارس الماضي، بينها 16 حالة في العناية المركزة، على ما أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة الجائحة ببلدية مصراتة.

وقالت اللجنة في إيجازها اليومي عن مراكز العزل بالمدينة، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن مراكز العزل بالمعهد القومي للأورام استقبلت، الخميس، ثلاث حالات «كورونا»، فيما خرجت حالة وأعلن عن وفاة حالتين، وبقت خمس في العناية وست في الإيواء.

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واستقبل مركز العزل بمركز مصراتة الطبي ست حالات جديدة، فيما خرجت حالة واحدة، وبقت عشر في الإيواء وأربع في العناية، في حين لم يستقبل قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية أية حالات جديدة، ولم يعلن عن تسجيل حالات خروج أو وفاة فيما بقت سبع حالات في العناية.

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