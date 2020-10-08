كهرباء المؤقتة تعلن إعادة تشغيل محطة الكفرة بعد خروجها كلياً عن العمل بسبب نفاد الوقود

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة، اليوم الخميس، إعادة تشغيل محطة كهرباء الكفرة بعد خروجها عن العمل خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن المحطة كانت قد خرجت كلياً عن العمل بسبب نفاد الوقود الخفيف “الديزل” من خزانات المحطة، وتأخر وصول الإمدادات من قبل شركة البريقة، مشيرة إلى أنه تم الدخول بالمحطة على الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الهيئة دخول الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء لملودة بمنطقة الجبل الأخضر، والوحدة الثانية بمحطة كهرباء السرير على الشبكة الكهربائية الشرقية.

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