عاجل ليبيا الان

ستانو: الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للشعب الليبي لإقامة دولة سلمية مستقرة

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي أعرب عن ترحيبه بمبادرة المغرب الداعمة لعملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية.

وأضاف ستانو في تصريحات صحفية، أن الاتحاد الأوروبي يتلقى بإيجابية أي مبادرة تهدف إلى دعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة لحل الصراع الليبي من خلال العملية السياسية.

وأكد ستانو أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للشعب الليبي من أجل إقامة دولة سلمية مستقرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك