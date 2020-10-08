ستانو: الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للشعب الليبي لإقامة دولة سلمية مستقرة

قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي أعرب عن ترحيبه بمبادرة المغرب الداعمة لعملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية.

وأضاف ستانو في تصريحات صحفية، أن الاتحاد الأوروبي يتلقى بإيجابية أي مبادرة تهدف إلى دعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة لحل الصراع الليبي من خلال العملية السياسية.

وأكد ستانو أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للشعب الليبي من أجل إقامة دولة سلمية مستقرة.

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