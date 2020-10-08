وصول زورقين لميناء طرابلس بعد 8 سنوات من وجودهما تحت الصيانة في تونس

وصل الزورقان البحريان «P300-p301» التابعين للإدارة العامة لأمن السواحل بحكومة الوفاق، الخميس، إلى ميناء طرابلس البحري، وذلك بعد ثماني سنوات من وجودهما تحت الصيانة في تونس.

واستقبل الزورقان وزير الداخلية فتحي باشاغا، وسفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوشينو، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل العميد محمد النويصري، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد صلاح الحريزي، وعددًا من مديري الإدارات بوزارة الداخلية ورؤساء المكاتب والفروع، وضباط وضباط الصف التابعين للإدارة العامة لأمن السواحل.

– باشاغا: وزارة الداخلية ستتسلم زوارق سريعة لمواجهة الهجرة

والإثنين الماضي، قال باشاغا إن الوزارة «في طور تسلم زوارق سريعة ستسهم في رفع قدرات ليبيا في مواجهة الهجرة غير الشرعية». وأضاف باشاغا في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويترر» إنه أجرى «محادثات مثمرة اليوم مع المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار، أوليفر فاريلي حول ملف الهجرة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا