محطة كهرباء الكفرة تعود للعمل من جديد بعد حالة من التوقف التام

أفادت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، مساء اليوم الخميس، بأن محطة كهرباء (الكفرة) عادت للعمل من جديد بعد أن خرجت من الخدمة خلال الأيام الماضية كليا.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن الهيئة، فإن الجهود المضنية من المهندسين والفنيين نجحت في إعادة محطة كهرباء (الكفرة) للعمل من جديد بعد خروجها الأيام الماضية كليا عن العمل بسبب نفاذ الوقود الخفيف الديزل من خزنات المحطة، وتأخر وصول الإمدادات من قبل شركة البريقة .

وكان الهيئة قد أكدت أن الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء (لملودة) في الجبل الأخضر دخلت على الشبكة الكهربائية الشرقية بحمل( 12 ميجاوات) للاختبارات.

وأشارت الهيئة، في إيجاز صحفي، إلى أن جهود المهندسين والفنيين ساهمت في إدخال الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء (لملودة) في الجبل الأخضر على الشبكة الكهربائية الشرقية.

وأوضحت أن الوحدة الثالثة هي الآن علي حمل ( 12 ميجاوات) للاختبارات وبعد التأكيد عليها، سوف يتم خلال الأيام القادمة رفع القدرة إلى (25 ميجاوات).

وبحسب بيان الهيئة، فإن محطة لملودة تعد ذات أهمية كبيرة كونها تتوسط منطقة الحمل ودخول هذه الوحدة سيسهم في رفع الجهد في محطة مفترق الطرق (شحات) (جهد 220 ك. ف).