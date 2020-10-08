استشارية الواحات تعلن تسجيل 9 إصابات بكورونا 

أخبار ليبيا24

أعلنت للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا فرع الواحات، اليوم الخميس تسجيل عدد 9 حالة موجبة بعد ظهور نتائج عدد (14) عينة.

وأضافت اللجنة في بيان لها أن هذه النتائج لعينات تم إرسالها أمس الأول الثلاثاء إلى المختبر المرجعي ببنغازي، موضحة أن جميع هذه حالات جديدة وليست مخالطة وهذا مؤشر خطير جدا.

وأوضحت اللجنة الطبية أن الحالات جاءت مفصلة بعدد (4) حالات موجبة من مدينة جالو، وعدد (2) حالة من أجخرة، وعدد (1) حالة من أوجلة، وعدد (2) من شركة خدمية بموقع السرير.

وأشارت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا فرع الواحات إلى أن نتائج التحاليل أظهرت عدد (5) عينات سالبة.

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