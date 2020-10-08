عدد الإصابات في ليبيا يتجاوز 40 ألفا

سجلت ليبيا، اليوم الخميس 8 أكتوبر، 779 حالة إصابة جديدة بعدوى “كوفيد-19″، الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، مما جعل إجمالي إصابات الفيروس التاجي يتخطى الأربعين ألفًا.

ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في ليبيا إلى 40 ألفًا و292 حالة إصابة، من بينها 616 حالة وفاة، بنسبة وفيات بلغت 1.5% تقريبًا، حسب إحصائيات رسمية.

وبهذه الأرقام تكون ليبيا، “ثامن أكثر بلدان قارة أفريقيا وباءً بفيروس كورونا، خلف جنوب أفريقيا، المغرب، مصر، إثيوبيا، نيجيريا، الجزائر، غانا، على الترتيب”.

للإشارة فإن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجل اليوم الخميس (779) حالة إصابة جديدة بعد إرسال تحاليل مختلف المختبرات في مناطق ليبيا