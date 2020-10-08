“فؤاد”: ثلاث خيارات فقط أمام الليبيين

قال محمد فؤاد المحلل السياسي المقيم في إيطاليا، والموالي لحكومة “الوفاق”: “إن هناك ثلاث خيارات أمام الليبيبن، الخيار الاول هو مفاوضات جنيف والمفاوضين اختارتهم ستيفانى ومستشاريها بعناية فلن يكونوا اسوا من اى منتج انتخابى” وفق زعمه.

أضاف “فؤاد” على فيسبوك اليوم: “الخيار الثانى بقاء حكومة السراج والتى فشلت لاكثر من 5 سنوات فى حل اى مشكل بل هى افشل حكومة فى تاريخ ليبيا منذ عهد القره مانلية” وفق تعبيره.

وواصل “فؤاد”: “الخيار الثالث هو الاستفتاء على الدستور وهذا الخيار يساوى الخيار الاول والثانى معا فهو يعنى بقاء الاجسام الحالية وانتظار تفاهمهم. هل هناك خيارات اخرى؟” وفق تعبيره.