بعد رصد تهريب سيارات دفع رباعي ..التنظيمات الإرهابية تعيد تنظيم صفوفها في الجنوب

كشفت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن منطقة الجنوب الليبي شهدت في الفترة الأخيرة عمليات شراء سيارات الدفع الرباعي من قبل مهربين، خصوصا على الشريط الحدودي الجنوبي الذي يضم النيجر وتشاد ثم مالي.

وأوضحت المصادر، أن الجماعات الإرهابية في الجنوب بدأت تنظم صفوفها، مبينة أنها استعانت بالمهربين لإدخال تلك السيارات إلى البلاد .

وأشارت المصادر إلى رصد عمليات تهريب لسيارات الدفع الرباعي من دول الجوار، مشيرة إلى أنه يتم تجهيزها بوضع أسلحة متوسطة عليها.

وأضافت أن عمليات الشراء لم تقتصر على المنطقة الجنوبية فقط، بل انتدب المهربون بعض الأشخاص لشراء السيارات من مدينة مصراتة الواقعة على الساحل، مؤكدة أن أغلب السيارات المهربة تستخدم في الأنشطة الإرهابية لتنظيمي القاعدة وداعش جنوبي ليبيا وشمالي مالي.

وبينت المصادر أن المرتزقة التشاديين الموالين لحكومة الوفاق غير المعتمدة استفادوا من شراء هذه السيارات لترتيب صفوفهم بمناطق (حوض مرزق وأم الأرانب والقطرون )، حيث ينشط تنظيم داعش.

وتستخدم هذه السيارات الصحراوية للعمليات القتالية، حيث يتم تجهيزها بمدافع (م.ط 14.5) ورشاش (دوشكة) متعدد الأغراض، وتنقل لمجموعات إرهابية على شريط البلاد الجنوبي للمشاركة في العمليات الإرهابية التي ينفذها عناصر تنظيمي القاعدة وداعش في الجنوب الليبي وشمالي مالي.

وتشهد مناطق الجنوب الغربي خروقات أمنية نتيجة تسلل بعض العناصر الإرهابية التي تم جلبهم من تركيا لأغلب القرى الواقعة في الصحراء الجنوبية، حيث وجدت حاضنة لهم بفضل سيطرة المرتزقة التشاديين الموالين لحكومة الوفاق غير المعتمدة .

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