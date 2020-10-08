ليبيا الان

ما حقيقة دعوة الوفاق قواتها للتأهب في بعض المدن

تم النشر منذُ 28 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت حكومة الوفاق إن لديها معلومات عن إمكانية قيام الجيش الليبي بهجوم على بعض المدن غرب البلاد داعية قواتها إلى الاستعداد تأهبا لأي تطور قد يحصل.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من الوفاق أن “وزير الدفاع” صلاح النمروش وجه برقية إلى قادة في عمليات المنطقة الغربية تدعوهم للاستعداد لأي هجوم قد يحصل في مدن غريان وترهونة وبني وليد.

وتأتي تصريحات مسؤولي الوفاق وسط حالة من الهدوء التي بدأت إثر قرار ثنائي بوقف إطلاق النار منذ وسط أغسطس الماضي، وفي ظل تطورات سياسية نحو حل شامل للأزمة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اذا حصل الهجوم المبارك فسينفق الكثير من صعاليك المليشيات الليبيه وسينفق الكثير من المرتزقه السوريه ولكنها ستكون حرب مباركه وستعلو كلمة الحق علي كلمة الباطل كما سنن الحياه فلن تقوم للباطل دوله

    رد