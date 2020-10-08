ما حقيقة دعوة الوفاق قواتها للتأهب في بعض المدن

قالت حكومة الوفاق إن لديها معلومات عن إمكانية قيام الجيش الليبي بهجوم على بعض المدن غرب البلاد داعية قواتها إلى الاستعداد تأهبا لأي تطور قد يحصل.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من الوفاق أن “وزير الدفاع” صلاح النمروش وجه برقية إلى قادة في عمليات المنطقة الغربية تدعوهم للاستعداد لأي هجوم قد يحصل في مدن غريان وترهونة وبني وليد.

وتأتي تصريحات مسؤولي الوفاق وسط حالة من الهدوء التي بدأت إثر قرار ثنائي بوقف إطلاق النار منذ وسط أغسطس الماضي، وفي ظل تطورات سياسية نحو حل شامل للأزمة.