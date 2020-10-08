«أردوغان»: «حفتر» لا يملك شرعية دولية مثل «الوفاق» ولا ينوي حل الأزمة

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, الخميس, أن حكومة الوفاق هي الهيكل الشرعي الوحيد المعترف به دوليا في ليبيا, مدعيا أن حفتر- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- الذي شن حربا عليها بالمليشيات لا يتمتع بأي شرعية دولية, واصفا إياه بـ”المرتزق”.

وادعى أردوغان, في مقابلة له مع صحيفة “ذا بينيسولا” القطرية, الناطقة باللغة الإنجليزية، أن موقف حفتر من اجتماع موسكو ومؤتمر برلين أظهر للعالم بأسره أنه لا ينوي التوصل إلى حل للأزمة ووقف لإطلاق النار.

وتابع أردوغان:” أن الشرعية هي التي ستنجح في ليبيا وسيخسر الانقلابيون، وأن تركيا هي الدولة الوحيدة في حلف الناتو التي تبذل جهودا صادقة لإعادة تأسيس التوازن في ليبيا” على حد زعمه.

وأشار إلى أن تسجيل مذكرة التفاهم التركية الليبية من قبل الأمم المتحدة أثبت أن هذه الاتفاقية لا تطرح أي مشكلة من حيث القانون الدولي والممارسات الدولية، على حد ادعائه.

وبدأ أردوغان سيارة رسمية إلى دولة قطر أمس الأربعاء، حسبما أفاد بيان من وكالة الأنباء القطرية، بأن أمير قطر -الداعمة للإرهاب-، تميم بن حمد آل ثاني سيناقش مع “أردوغان” العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانب آخر، قال المكتب الرئاسي لـ “أردوغان” في بيان إنه سيزور قطر والكويت الأربعاء.

تأتي زيارة “أردوغان” بعد أن التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الأحد الماضي في إسطنبول، حيث جرت محادثات بين الجانبين حضرها مسؤولون كبار من البلدين، تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز آفاق التعاون المشترك.

وبحسب إيجاز صحفى للمجلس الرئاسي، جدد الجانبان خلال المحادثات التأكيد على الحل السياسي للأزمة الليبية في إطار مخرجات مؤتمر برلين.

وقال السراج، إنه في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق السلام على كامل التراب الليبي فإننا سنواصل رفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة أي طارئ مستفيدين في ذلك من التجارب السابقة.